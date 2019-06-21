《神州縱橫－凌昆》中美貿戰持續發酵

《神州縱橫》中美鬥爭持續之際，總統特朗普又顯示出急求與習近平會面的態度，並威脅若

不見面則會即時加收３０００億美元中國入口的關稅。在其他領域鬥爭也呈現深化新趨勢，這些

現象背後的意義為何值得探討。



＊鬥爭難在短期緩解＊



中國官方已表露了鬥爭將持久的判斷，而這乃絕對可能之事：當雙方分歧甚深談判難重開之

時，升級鬥爭乃必由之路。另一方面特朗普想見習打破僵局，還大罵聯儲局不減息搞衰美國經濟

，讓他與中國對抗時失去優勢，顯見他的情急。這是因為國內反對貿易戰尤其加收關稅的聲音日

多，農民、消費者和金融、能源及工商業務界人士都感受到與日俱增的影響，更有經濟評論指持

續的貿易戰將帶來特朗普衰退（Ｔｒｕｍｐ Ｒｅｃｅｓｓｉｏｎ）。相反中國暫未見到類似問

題，其政經體制令內部分歧受限，故更有耐力及能力捱下去。但也不要以為特朗普會很快作出重

要讓步，令中美可很快達成協議，因為美國鷹派及國會均十分反華，將阻礙特朗普調整政策，他

的迴施空間很有限。中國方面則有為長期鬥爭作準備的跡象，已成立了中央就業工作領導小組

，和給予晶片及軟件業減免稅優惠。前者相信是為了應對貿易戰帶來的出口及就業衝擊，後者則

是支持業界應對美方封殺。與此同時中國又正考慮採取稀土出口限制政策，和出台不可靠供應實

體清單和國家技術安全清單等措施來強化貿戰能力及反擊美方。



＊中美或開打金融戰＊



跡象顯示中方已就如何進行對美鬥爭有了新思維。過去中央強調人民幣維穩，但最近前人行

行長周小川及現任行長易綱均表示沒有特制重要的匯率數字，及暗批市面上廣泛流傳的「保七」

說法，故人民幣隨之直迫七字關口。此外據報中國亦正出售美債以分散美元資產，與過去明言不

使用減持美債作貿戰武器的說法有異，貨幣、金融方面的鬥爭政策看來正露出水面。美方亦有湧

浪，極右份子班農早前指要限制中企在美集資和美企投資中國，乃發動金融戰的呼喚。因此今後

中美間出現某種金融「脫勾」並非意外。中國投資者在年初已開始減低美國房地產投入，出現了

資金淨流出拐點，最近美債持有量亦在下降。如果金融戰全面開打則美國及全球受衝擊至大：中

國大減美債的影響非同小可，美國必要大舉量寬及減息來作對沖。若中美鬥爭持久，中方在美投

資逐步退市乃必然之選，除美債、房地等資產外，中企在美上市也須退出，中蕊國際或許是個先

例，且看阿里巴巴成功來港上市後會否退市美國。《資深評論員 凌昆》

