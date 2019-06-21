【人行放水】消息稱人行今進行３００億逆回購，連續７天淨投放

《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，人行今日將進行３００億元（人民幣．下同）

１４天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元，已連續第７天錄得淨投放。

人行本周三（１９日）進行２４００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ），全口徑計，本周

淨投放３２５０億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

