《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）１４
天期逆回購中標利率持平，為２﹒７％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元，已連續第７天錄得淨投放。
人行本周三（１９日）進行２４００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ），全口徑計，本周
累計淨投放３２５０億元。（ａｃ）
21/06/2019 10:24
【人行放水】人行３００億逆回購利率持平，本周淨投放３２５０億
《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）１４
天期逆回購中標利率持平，為２﹒７％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元，已連續第７天錄得淨投放。
人行本周三（１９日）進行２４００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ），全口徑計，本周
累計淨投放３２５０億元。（ａｃ）
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