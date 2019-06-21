【人行放水】人行３００億逆回購利率持平，本周淨投放３２５０億

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行的３００億元（人民幣．下同）１４

天期逆回購中標利率持平，為２﹒７％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元，已連續第７天錄得淨投放。

人行本周三（１９日）進行２４００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ），全口徑計，本周

累計淨投放３２５０億元。（ａｃ）

