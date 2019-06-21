《經濟通通訊社２１日專訊》中證監公告，就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社
會公開徵求意見，其中一點是推進創業板重組上市改革。
中證監曾於２０１３年１１月發布一則通知，禁止創業板公司實施重組上市，這項要求其後
被列入現行的《重組辦法》。據內媒解讀，為支持科技創新企業發展，本次修改參考創業板開板
時的產業定位，允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市
，不過同時又明確，非前述資產不得在創業板重組上市。（ｅｙ）
21/06/2019 09:17
【政策解讀】中證監擬允許戰略科技資產借殼創業板上市
《經濟通通訊社２１日專訊》中證監公告，就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》向社
會公開徵求意見，其中一點是推進創業板重組上市改革。
中證監曾於２０１３年１１月發布一則通知，禁止創業板公司實施重組上市，這項要求其後
被列入現行的《重組辦法》。據內媒解讀，為支持科技創新企業發展，本次修改參考創業板開板
時的產業定位，允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市
，不過同時又明確，非前述資產不得在創業板重組上市。（ｅｙ）
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