【政策解讀】中信証券：新政短期刺激市場上漲，併購泡沫不會重現

《經濟通通訊社２１日專訊》中證監就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》公開徵求意

見，主要內容包括擬取消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標，以及推進創業板重組上市改革

。

中信証券解讀，短期來看，中證監新政將刺激市場上漲行情擴散；長期來看，符合產業趨勢

的併購才會成為主流，不擔心２０１３－２０１５的併購重組泡沫會重現。（ｅｙ）

