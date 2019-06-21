《經濟通通訊社２１日專訊》中證監就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》公開徵求意
見，主要內容包括擬取消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標，以及推進創業板重組上市改革
。
中信証券解讀，短期來看，中證監新政將刺激市場上漲行情擴散；長期來看，符合產業趨勢
的併購才會成為主流，不擔心２０１３－２０１５的併購重組泡沫會重現。（ｅｙ）
21/06/2019 09:17
【政策解讀】中信証券：新政短期刺激市場上漲，併購泡沫不會重現
《經濟通通訊社２１日專訊》中證監就修改《上市公司重大資產重組管理辦法》公開徵求意
見，主要內容包括擬取消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標，以及推進創業板重組上市改革
。
中信証券解讀，短期來看，中證監新政將刺激市場上漲行情擴散；長期來看，符合產業趨勢
的併購才會成為主流，不擔心２０１３－２０１５的併購重組泡沫會重現。（ｅｙ）
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