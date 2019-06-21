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21/06/2019 13:50

【台灣選戰】郭台銘：冀當選總統，挽救快破產的「中華民國公司」

　　《經濟通通訊社２１日專訊》台灣總統候選人郭台銘今日正式卸任鴻海董事長一職，由Ｓ次
集團總座劉揚偉接任。
　　郭台銘在股東會後發表告別感言，稱他到了人生最後一個２０年，要為了所有的人而轉換跑
道。郭台銘指現在台灣經濟差，風氣壞，國家被政客賠光，所以希望成為總統，將過去累積的所
有資源，在未來四年全部貢獻給中華民國，「把快破產的中華民國公司救回來」。
（ｅｙ）（ｚｚ）

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