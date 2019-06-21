《經濟通通訊社２１日專訊》上交所宣布科創板開板後，華興源創（滬：６８８００１）日
前宣布啟動招股，並開始進行網下路演，成為科創板第一股。
據外電取得一份華泰證券發給機構投資者的投價報告顯示，採用本益比和市銷率等方法測算
，華興源創每股參考價格區間為２１﹒１７元至２６﹒８２元（人民幣．下同）。華泰證券的投
行子公司華泰聯合證券，是華興源創的保薦機構。
按參考價計算，華興源創最終參考市值區間為８４﹒９０億至１０７﹒５４億元。華興源創
將於下周二（２５日）確定發行價，下周四（２７日）申購。（ｅｙ）
21/06/2019 14:14
【科創板】華興源創參考發行價最高２６﹒８２元人幣，市值約百億
《經濟通通訊社２１日專訊》上交所宣布科創板開板後，華興源創（滬：６８８００１）日
前宣布啟動招股，並開始進行網下路演，成為科創板第一股。
據外電取得一份華泰證券發給機構投資者的投價報告顯示，採用本益比和市銷率等方法測算
，華興源創每股參考價格區間為２１﹒１７元至２６﹒８２元（人民幣．下同）。華泰證券的投
行子公司華泰聯合證券，是華興源創的保薦機構。
按參考價計算，華興源創最終參考市值區間為８４﹒９０億至１０７﹒５４億元。華興源創
將於下周二（２５日）確定發行價，下周四（２７日）申購。（ｅｙ）
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