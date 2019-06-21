【貿易開戰】鴻海新董事長劉揚偉：未有計劃增加中國以外的產能

《經濟通通訊社２１日專訊》國民黨郭台銘宣布參選台灣總統，卸任鴻海原董事長職務，經

股東會投票顯示，鴻海Ｓ次集團總座劉揚偉得票最高，將接任董事長一職。外電今日引述劉揚偉

指，目前沒有計劃增加中國以外的產能。

郭台銘宣布參選後，為了爭取民意，曾豪言「給我幾個月，一定（把富士康）搬到更有競爭

力的地方」，稱未來可能會把鴻海在內地及海外的投資搬回台灣。（ｅｙ）

