《經濟通通訊社２１日專訊》華為今日為ｎｏｖａ５系列舉行新品發布會，華為消費者業務
產品線總裁何剛表示，截至５月３０日，華為手機年度全球發貨量突破１億部，只用了１４９天
。
何剛表示，消費者業務８年來已經服務５億全球用戶。他稱，面對未來挑戰，華為消費者業
務將以創新領跑行業：５Ｇ、軟硬件系統和全場景智慧體驗。
發布會同時帶來了「芯」成員－全新麒麟８１０芯片，旗艦級７ｎｍ制程。（ｃａ）
21/06/2019 15:54
【華為動向】華為新品發布會：今年智能手機出貨量已達１億部
《經濟通通訊社２１日專訊》華為今日為ｎｏｖａ５系列舉行新品發布會，華為消費者業務
產品線總裁何剛表示，截至５月３０日，華為手機年度全球發貨量突破１億部，只用了１４９天
。
何剛表示，消費者業務８年來已經服務５億全球用戶。他稱，面對未來挑戰，華為消費者業
務將以創新領跑行業：５Ｇ、軟硬件系統和全場景智慧體驗。
發布會同時帶來了「芯」成員－全新麒麟８１０芯片，旗艦級７ｎｍ制程。（ｃａ）
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