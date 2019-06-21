【貿易開戰】外交部談中美摩托車企合作：企業根據自身利益作選擇

《經濟通通訊社２１日專訊》外交部發言人陸慷今日在外交部例行記者會上，就浙江錢江摩

托（深：０００９１３）與美國摩托車製造商哈雷戴維森簽署協議一事作出回應，表示企業是根

據自身利益和市場規律作投資選擇的，中方歡迎外國企業來華投資興業。

錢江摩托上日（２０日）公告，與國際知名重型電單車品牌哈雷簽署長期合作協議，包括為

中國和亞洲其他市場共同開發兩種不同的Ｈ－Ｄ品牌優質電單車，合作製造和組裝以及供應鏈優

化；及在中國和亞洲其他市場銷售和營銷目標電單車。（ｗｌ）

