《經濟通通訊社２１日專訊》外交部發言人陸慷今日在外交部例行記者會上，就浙江錢江摩
托（深：０００９１３）與美國摩托車製造商哈雷戴維森簽署協議一事作出回應，表示企業是根
據自身利益和市場規律作投資選擇的，中方歡迎外國企業來華投資興業。
錢江摩托上日（２０日）公告，與國際知名重型電單車品牌哈雷簽署長期合作協議，包括為
中國和亞洲其他市場共同開發兩種不同的Ｈ－Ｄ品牌優質電單車，合作製造和組裝以及供應鏈優
化；及在中國和亞洲其他市場銷售和營銷目標電單車。（ｗｌ）
21/06/2019 17:37
【貿易開戰】外交部談中美摩托車企合作：企業根據自身利益作選擇
《經濟通通訊社２１日專訊》外交部發言人陸慷今日在外交部例行記者會上，就浙江錢江摩
托（深：０００９１３）與美國摩托車製造商哈雷戴維森簽署協議一事作出回應，表示企業是根
據自身利益和市場規律作投資選擇的，中方歡迎外國企業來華投資興業。
錢江摩托上日（２０日）公告，與國際知名重型電單車品牌哈雷簽署長期合作協議，包括為
中國和亞洲其他市場共同開發兩種不同的Ｈ－Ｄ品牌優質電單車，合作製造和組裝以及供應鏈優
化；及在中國和亞洲其他市場銷售和營銷目標電單車。（ｗｌ）
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