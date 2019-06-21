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即市新聞

21/06/2019 11:59

【ＦＯＣＵＳ】無人機引發油價飆升，為「減息大計」侵侵要忍？

　　【ＦＯＣＵＳ】一架無人機引發的侵侵「伊朗犯下大錯」推文，刺激ＷＴＩ原油周四
（２０日）創下６個月最大漲幅。政治風險諮詢公司歐亞集團甚至預計，美伊如爆發有限戰爭，
或推高油價至１００美元以上；倘若現重大對抗，油價更可能升破１５０美元。
　　隨著伊朗聲稱的月底「突破濃縮鈾庫存上限」的死線漸近，其與中俄德英法下周五
（２８日）的維也納會議，能否挽救２０１５年簽訂的伊核協議仍充滿未知之數。

＊威脅封鎖海峽，德黑蘭學師基辛格＊

　　自侵侵去年５月宣布單方面退出「伊朗核協議」，並以石油禁運、增加駐軍等手段層層施壓
伊朗重新談判，政壇名朽基辛格越戰時的名言－－「掌握糧食就能控制人民；掌握能源就能控制
各大陸；掌握金錢就能控制世界」，似乎正被德黑蘭有樣學樣。
　　早在４月，伊朗革命衛隊就威脅，將在必要時封鎖霍爾木茲海峽（Ｓｔｒａｉｔ　ｏｆ
Ｈｏｒｍｕｚ）。這條連接波斯灣與阿曼灣的５０公里水道，承載全球至少３０％的原油海運，
被稱為「油運生命線的咽喉」。
　　儘管伊朗暫只是出口術，但近日接連出現油輪在海峽入口以南的阿曼灣離奇遭襲，隨後美國
國防部周一（１７日）宣布將向中東增兵千人，加上周四最新的美國無人機遭伊朗擊落事件，都
令兩國對峙緊張氣氛持續升溫。侵侵一則「伊朗犯下大錯（ｍａｄｅ　ａ　ｖｅｒｙ　ｂｉｇ
ｍｉｓｔａｋｅ）」的推文，更刺激ＷＴＩ原油狂升近６％，最活躍的８月合約收報每桶逾５７
美元，相當於較年初時的活躍合約漲逾２５％；中海油（００８８３）周五亦逆市創月高。

＊若爆戰爭價將破百，恐動搖低通脹＊

　　無人機擊落事件，適逢美國最新原油庫存較預期減少更多，以及沙地阿拉伯等多個波斯灣產
油國據報在減產協議月底到期後，不會即時增產，均加大對未來油價繼續上升的憂慮。政治風險
諮詢公司歐亞集團的分析師就預計，美伊如爆發有限戰爭，或推高油價至１００美元以上；倘若
現重大對抗，油價更可能升穿破減息所依賴的低通脹背景會否受到動搖？穆迪首席經濟學家
Ｍａｒｋ　Ｚａｎｄｉ就指，汽油價格與美國消費者的生活密切相關，夏季駕駛高峰即將來臨，
盡管目前的消費者支出一直保持彈性水平，且平均工資不斷增長，但大幅增加的薪酬中有很大部
分都被油價上漲所抵消。
　　或許是擔心影響減息大計，侵侵在發推後又急淡化事件稱，擊落無人機可能是一個「草率而
又愚蠢」的人所為，並指鮑叔「最終」會下調利率。而伊朗下周五（２８日）與中俄德英法的會
議能否挽救伊核協議及會否真的打破協議規定的「濃縮鈾庫存３００公斤上限」，都將是中東局
勢會否持續惡化的關鍵。（經濟通通訊社　俞瑾）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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