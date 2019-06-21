【ＦＯＣＵＳ】想贏到盡？小心輸掉整個香港！



【ＦＯＣＵＳ】大專學界以港府未於限期（２０日下午５時）前回應撤回《逃犯條例》修訂

、釋放全部示威者等五大訴求為由，周五（２１日）早上發起「不合作運動」。截至下午４時，

示威人潮已包圍政總、警察總部、稅務大樓、入境事務大樓，並進佔夏慤道西行線、告士打道東

行線等……情勢正愈演愈烈。

當金鐘街頭的讚美詩切換作入境事務大樓內「洗樓式」的口號聲；當烈日下數以十萬計港人

和平、理性表達訴求的「最美麗風景」，淹沒於拉鐵馬、掟雞蛋、膠紙噴漆遮蔽警總攝像頭等，

示威者似乎已忘記「月盈則虧、物極必反」的真理－－想贏到盡？小心輸咗整個香港！



＊政府教訓沉重，惟人多聲大不能替代法治＊



一宗看似夠票穩贏的《逃犯條例》修訂，竟喚起沉默的大多數，令香港連續兩個周日創下全

球和平、理性遊行示威的典範，「上街」的數以十萬港人甚至被外媒提議應授予諾貝爾和平獎。

從特首自認「撼頭埋牆」，到港府管治威信一鋪清袋，背後滿是傲慢遮眼、誤判民情的血淚教訓

。

林鄭於「６．９」「６．１５」「６．１６」的接連錯失轉圜良機，固然反映政治智慧、領

導能力缺失；警方「６．１２」以催淚彈、橡膠子彈等驅散示威者及粗暴對待傳媒等，亦固然令

警民關係陷入谷底，但此是否等同在上周三（１２日）政總前掟磚和鐵通、於街頭追打警察的小

部分暴力示威者不用承擔任何法律責任？是否等同今天圍堵政總、警總、稅局是天經地義？

「法治（Ｒｕｌｅ ｏｆ Ｌａｗ）」素來被視作香港繁榮的基石，亦是港人津津樂道的核

心價值。倘若因為政府最初行差踏錯並最終讓步，而不切實際地要求法律同時跪低；或者將民意

的勝利，無限放大至以為只要人多、聲大、夠惡，就可以肆意圍堵行政機構、堵塞交通要道等，

勢令香港「亞洲最安全城市」、「國際金融中心」的金漆招牌毀於一旦。



＊執著「痛打落水狗」，恐將遊行成果清零＊



現時於警察總部、夏愨道等圍堵佔據的示威者，大有「痛打落水狗」和「Ｇ２０前敏感時刻

你奈我何」的姿態，但須知「月盈則虧、物極必反」，倘若有任何擦槍走火再引發流血衝突，或

預期以外的中央強勢介入，只會將港人「６．９」「６．１６」和平遊行的聲譽和成果清零。

事實上，自特首上周六（１５日）宣布暫緩修例，於本屆立法會已近乎鐵定再無政治能量重

推，執著「撤回」字眼不惜令香港再陷入亂局；以及明知暫無中央開綠燈、且更具港人認受性的

特首替代人選之下，執著「林鄭下台」，想多一層，代價或許較諸已經領教極大教訓的特首重新

上路更大。

弔詭的是，由於港府經此一役威信誠信俱損，新聞媒體、社交群組、朋輩之間似乎已不自覺

地對暴力、非理性表達訴求的意見、行為自動「失焦」，年輕人在一片「未來是你們的」光環之

下，小心成為別有用心勢力的棋子或被極端勢力騎劫，最終令「親者痛，仇者快」。

如同本欄１７日所指，「民主並非要將事情變得完美，它只是令事情變得更好」，示威者切

忌陷入與政府零和博弈的思維，最後輸掉整個香港！

請以香港的福祉為重！

