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21/06/2019 18:48

【ＦＯＣＵＳ】想贏到盡？小心輸掉整個香港！


　　【ＦＯＣＵＳ】大專學界以港府未於限期（２０日下午５時）前回應撤回《逃犯條例》修訂
、釋放全部示威者等五大訴求為由，周五（２１日）早上發起「不合作運動」。截至下午４時，
示威人潮已包圍政總、警察總部、稅務大樓、入境事務大樓，並進佔夏慤道西行線、告士打道東
行線等……情勢正愈演愈烈。
　　當金鐘街頭的讚美詩切換作入境事務大樓內「洗樓式」的口號聲；當烈日下數以十萬計港人
和平、理性表達訴求的「最美麗風景」，淹沒於拉鐵馬、掟雞蛋、膠紙噴漆遮蔽警總攝像頭等，
示威者似乎已忘記「月盈則虧、物極必反」的真理－－想贏到盡？小心輸咗整個香港！

＊政府教訓沉重，惟人多聲大不能替代法治＊

　　一宗看似夠票穩贏的《逃犯條例》修訂，竟喚起沉默的大多數，令香港連續兩個周日創下全
球和平、理性遊行示威的典範，「上街」的數以十萬港人甚至被外媒提議應授予諾貝爾和平獎。
從特首自認「撼頭埋牆」，到港府管治威信一鋪清袋，背後滿是傲慢遮眼、誤判民情的血淚教訓

　　林鄭於「６．９」「６．１５」「６．１６」的接連錯失轉圜良機，固然反映政治智慧、領
導能力缺失；警方「６．１２」以催淚彈、橡膠子彈等驅散示威者及粗暴對待傳媒等，亦固然令
警民關係陷入谷底，但此是否等同在上周三（１２日）政總前掟磚和鐵通、於街頭追打警察的小
部分暴力示威者不用承擔任何法律責任？是否等同今天圍堵政總、警總、稅局是天經地義？
　　「法治（Ｒｕｌｅ　ｏｆ　Ｌａｗ）」素來被視作香港繁榮的基石，亦是港人津津樂道的核
心價值。倘若因為政府最初行差踏錯並最終讓步，而不切實際地要求法律同時跪低；或者將民意
的勝利，無限放大至以為只要人多、聲大、夠惡，就可以肆意圍堵行政機構、堵塞交通要道等，
勢令香港「亞洲最安全城市」、「國際金融中心」的金漆招牌毀於一旦。

＊執著「痛打落水狗」，恐將遊行成果清零＊

　　現時於警察總部、夏愨道等圍堵佔據的示威者，大有「痛打落水狗」和「Ｇ２０前敏感時刻
你奈我何」的姿態，但須知「月盈則虧、物極必反」，倘若有任何擦槍走火再引發流血衝突，或
預期以外的中央強勢介入，只會將港人「６．９」「６．１６」和平遊行的聲譽和成果清零。
　　事實上，自特首上周六（１５日）宣布暫緩修例，於本屆立法會已近乎鐵定再無政治能量重
推，執著「撤回」字眼不惜令香港再陷入亂局；以及明知暫無中央開綠燈、且更具港人認受性的
特首替代人選之下，執著「林鄭下台」，想多一層，代價或許較諸已經領教極大教訓的特首重新
上路更大。
　　弔詭的是，由於港府經此一役威信誠信俱損，新聞媒體、社交群組、朋輩之間似乎已不自覺
地對暴力、非理性表達訴求的意見、行為自動「失焦」，年輕人在一片「未來是你們的」光環之
下，小心成為別有用心勢力的棋子或被極端勢力騎劫，最終令「親者痛，仇者快」。
　　如同本欄１７日所指，「民主並非要將事情變得完美，它只是令事情變得更好」，示威者切
忌陷入與政府零和博弈的思維，最後輸掉整個香港！
　　請以香港的福祉為重！

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