【企業盈警】亞洲資源（００８９９）料全年蝕不少於１﹒５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》亞洲資源（００８９９）發盈警，預期截至３月３１日止年度

淨虧損不少於１﹒５億元，較去年度虧損約１﹒２４億元有所擴大，而預期續錄得淨虧損主因期

內大連發展中物業及持作出售物業減值虧損，加上分佔聯營公司虧損所致。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）

