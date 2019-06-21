《經濟通通訊社２１日專訊》亞洲資源（００８９９）發盈警，預期截至３月３１日止年度
淨虧損不少於１﹒５億元，較去年度虧損約１﹒２４億元有所擴大，而預期續錄得淨虧損主因期
內大連發展中物業及持作出售物業減值虧損，加上分佔聯營公司虧損所致。
該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）
21/06/2019 07:57
【企業盈警】亞洲資源（００８９９）料全年蝕不少於１﹒５億元
《經濟通通訊社２１日專訊》亞洲資源（００８９９）發盈警，預期截至３月３１日止年度
淨虧損不少於１﹒５億元，較去年度虧損約１﹒２４億元有所擴大，而預期續錄得淨虧損主因期
內大連發展中物業及持作出售物業減值虧損，加上分佔聯營公司虧損所致。
該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）
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