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21/06/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８億，買工行平保建行沽鐵塔人保

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港股周四高開高走，開報２８３０８升１０６點，在Ａ股上升
帶動下，愈升愈有，臨近尾盤時升幅更擴大至３６０點至２８５６３，升破五十天（約
２８５０８點）及百天線（約２８５０７點），最終收報２８５５０點，漲３４８點或
１﹒２３％，連升四日累漲１４３２點或５﹒２８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒１８億人民幣，較周三的３﹒７４億人民幣大幅增加。
北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、中國平安（０２３１８）及建設銀行
（００９３９）；淨賣出最多的依次是中國鐵塔（００７８８）和中國人民保險集團
（０１３３９）。主板成交９７７﹒５９億元，較周三減少７％，其中港股通成交９８﹒４９億
元，佔總成交１０﹒０７％。
　
＊北水瘋追工行＊
　
　　工行獲平保增持８２４１萬股，約３﹒１２億北水淨買入工行，累計十三天錄得約７２﹒７
６億元北水淨流入。摩通發表研究報告指，內險股估值貼近過往低位，現為買入良機，獲推介兼
連日回購Ａ股的平保有２﹒０１億北水買入，股價漲３﹒６８％，另有約１﹒８７億北水買入建
行。
　　然而，股價上揚４﹒０４％的鐵塔，卻遭３７２１萬北水沽出，人保亦錄３３３２萬北水淨
流出，但股價升２﹒３１％。（ｂｎ）

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