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19/06/2019 19:20

《再戰明天》料聯儲局維持利率不變，習近平將訪問朝鮮

　　《經濟通通訊社１９日專訊》料聯儲局和英倫銀行維持利率不變，習近平將對朝鮮進行國事
訪問。

＊習近平將對朝鮮進行國事訪問，加拿大總理特魯多與特朗普會晤＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早１０：３０ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在央行政策
會議結束後召開記者會。
　　明日，中國國家主席習近平將對朝鮮進行國事訪問（至６月２１日）。此外，加拿大總理特
魯多前往華盛頓與美國總統特朗普會晤。
　　明午５：５０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在一個國際銀行業會議上發表主旨
講話。明日，歐盟執委會主席賈克和歐洲理事會主席圖斯克在歐盟領導人會議首日召開記者會
　　明晚７：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決議並公布政策會議記錄。
　　明早９：１５ａｍ，澳洲央行總裁洛威發表講話。此外，東盟高級官員會議（至６月２３日
）和第３４屆東盟峰會（至６月２３日）舉行。

＊料聯儲局和英倫銀行維持利率不變＊

　　在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持利率於２﹒２５％－
２﹒５％不變。明早５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料維持於６﹒５％不變。
　　明早６：４５ａｍ，新西蘭公布首季國內生產總值（經季節調整），料季率維持於０﹒６％
；年率料維持於２﹒３％。
　　明晚７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒７５％不變。８：３０ｐｍ，美
國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２２﹒２萬跌至２２萬；連續申請失業救濟金人數料
由１６９﹒５萬下滑至１６８萬。
　　１０：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數，料跌幅維持於６﹒５。同時，美國公布
５月領先指標，料由０﹒２％回落至０﹒１％。

＊莎莎派業績，俄鋁開股東會＊

　　在本港，明日開股會的公司有：俄鋁（００４８６）、恆大健康（００７０８）和基石藥業
－Ｂ（０２６１６）等。
　　派業績的公司有：遠東發展（０００３５）、寶光實業（０００８４）、莎莎國際
（００１７８）、維他奶國際（００３４５）和大唐投資國際（０１１６０）等。（ｈｏ）

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