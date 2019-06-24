《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７１９．１３ 跌 ３４．０４點╱０．１３％
標普５００ ２９５０．４６ 跌 ３．７２點╱０．１３％
納斯達克 ８０３１．７１ 跌 １９．６３點╱０．２４％
倫敦富時１００ ７４０７．５０ 跌 １６．９４點╱０．２３％
法蘭克福ＤＡＸ １２３３９．９２ 跌 １５．４７點╱０．１３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５２８．３３ 跌 ７．２４點╱０．１３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．３６，歐元兌美元１．１３８０
24/06/2019 07:46
《日出而作》比特幣破一萬一千美元關口，美股偏軟，油金同漲
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７１９．１３ 跌 ３４．０４點╱０．１３％
標普５００ ２９５０．４６ 跌 ３．７２點╱０．１３％
納斯達克 ８０３１．７１ 跌 １９．６３點╱０．２４％
倫敦富時１００ ７４０７．５０ 跌 １６．９４點╱０．２３％
法蘭克福ＤＡＸ １２３３９．９２ 跌 １５．４７點╱０．１３％
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