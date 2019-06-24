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即市新聞

24/06/2019 07:46

《日出而作》比特幣破一萬一千美元關口，美股偏軟，油金同漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６７１９．１３　跌　　３４．０４點╱０．１３％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９５０．４６　跌　　　３．７２點╱０．１３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８０３１．７１　跌　　１９．６３點╱０．２４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４０７．５０　跌　　１６．９４點╱０．２３％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３３９．９２　跌　　１５．４７點╱０．１３％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５２８．３３　跌　　　７．２４點╱０．１３％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．３６，歐元兌美元１．１３８０

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