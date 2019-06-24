《油金掠影》美伊衝突恐升溫紐油上周飆一成，減息升溫金價創高位

《經濟通通訊社２４日專訊》市場擔心美國可能攻擊伊朗，擾亂中東石油供應，油價上周五

（２１日）漲約１％，而上周紐約原油就累升１０％，布蘭特原油則走高５％。

布蘭特８月原油期貨漲０﹒７５美元或１﹒２％，收報每桶６５﹒２美元。紐約８月原油期

貨收報每桶５７﹒４３美元，揚０﹒３６美元或０﹒６％。

布蘭特原油本周累漲約５％，是近五周來首次上漲。紐約原油則漲約１０％，是自２０１６

年１２月以來最大單周百分比漲幅。

美國汽油期貨上周五漲４％，主要因為美國東岸最大的煉油廠Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ

Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ煉油廠發生大火。

上周四（２０日）伊朗擊落一架美國無人機後，紐約原油漲５﹒４％，布蘭特原油漲

４﹒３％。美國指這架無人機在國際空域被擊落，惟伊朗又指無人機在其領空內。

美國總統特朗普指，他放棄對伊朗實施軍事打擊，因為對德黑蘭擊落美國無人駕駛偵察機作

出軍事反擊，將造成不對稱的人員傷亡。

伊朗官員就表示，德黑蘭方面收到特朗普通過阿曼發來的信息，警告美國即將對伊朗發動襲

擊。官員又指任何襲擊都將造成地區和國際後果，而伊朗最高領導人哈梅尼反對談判。

白宮表示，特朗普上周五與沙特阿拉伯王儲穆罕默德，就中東穩定和石油市場進行通話。

美國能源公司上周增加一座鉆機，是過去三周來首次增加。然而，隨著鑽探企業削減支出，

將更多精力放在利潤增長，而不是增產上，６月的鉆機數量將連續第七個月下降。



＊鈀金漲１﹒５％連續三周走高＊



美國聯儲局在貨幣政策上持溫和立場，加上美國可能對伊朗發動軍事打擊，以及全球貿易衝

突的擔憂，金價上周五突破１４００美元後回落，但仍維持在近六年高位。

現貨金漲０﹒６％，報１３９６﹒３４美元。美國期金收高０﹒２％，報１４００﹒１美元

。金價盤中曾飆升至１４１０﹒７８美元，是２０１３年９月初以來最高，上周料將創下逾三年

來最大一周漲幅。

在政經不穩下，黃金通常被視為避險資產。金價交投在２８﹒７８美元的寬闊區間內，從稍

早觸及的逾１４００美元水準回落。

自聯儲局上周三暗示可能在今年後段減息，以應對全球經濟不確定性和通脹低迷以來，金價

已經漲５％以上。中東的緊張局勢支撐了黃金市場，而美國和中國的貿易戰仍令投資者擔憂，他

補充說。

其他貴金屬方面，現貨白銀跌１％，報１５﹒２７美元。鉑金漲０﹒８％，報８０８﹒７５

美元。鈀金漲１﹒５％，報１５００﹒５１美元，是連續第三周上漲。（ａｌ）

