《牛熊志選－陳其志》展反彈，吼騰訊購１９１１１╱牛６１２９０

《牛熊志選》港股過去一周顯著拉升，周升幅超過１３００點，是年初以來第二次錄得逾千

點周升幅。上周初市場還只是試探性上漲，交投也相對低迷，在外圍利好消息推動下，上周三

（１９日）終於大幅裂口高開高走，直接突破２８０００點關，其後繼續升抵５０天線約

２８５００點附近。恆指短期技術走勢轉強，或進一步回補５月初的下跌缺口，重返２９０００

點上方。

恆指牛熊證資金流情況，截至上周四的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒１億港元

（２０日）資金淨流出套現，恆指熊證則錄得約３﹒２億港元資金淨流入部署。街貨分布方面，

截至上周四，恆指牛證街貨相對稀疏，在收回價２７４００點至２７８００點之間累計相當約

１２１８張期指合約；熊證街貨主要在收回價２８５００點至２９１００點之間，相當約

３８７２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至１６％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒２個波幅

點至１７﹒２％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌０﹒２

個波幅點至１５％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至２２﹒７％；騰訊

（００７００）的引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至２５﹒８％；中移動（００９４１）的引伸波

幅下跌０﹒７個波幅點至１７﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至

２３﹒６％；國壽（０２６２８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至２６﹒５％；建行

（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至１９﹒５％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下跌０﹒１個波幅點至１８﹒７％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２２﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至２８﹒２％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點至２４％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證分別錄得約３３５０萬

及３４３０萬港元資金淨流入部署好倉，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活

躍的騰訊認購證為行使價約３８０港元附近的中期價外條款，實際槓桿約９倍至１３倍；牛證方

面，資金留意收回價３３３元至３３７元之間的較貼價條款，收回距離約４％至６％，槓桿約

１４倍至１８倍。另外，平保相關認購證及牛證期內也分別錄得約１４００萬及５２０萬港元資

金淨流入部署。至於看空資金流方面，期內南中的相關認沽證及熊證合共錄得約８２０萬港元資

金淨流入部署。

技術上，騰訊股價近日自３３０元附近反彈，上周三裂口升越３４５元，形成「高低腳雙底

」反彈，短線或順勢上試５０天線約３６０元附近，可留意逢低部署技術反彈的機會。如看好騰

訊，可留意認購證１９１１１，行使價３６０﹒２元，實際槓桿約９倍；也可留意牛證

６１２９０，收回價３３７元，槓桿約１６倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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