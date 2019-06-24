《一周攻略－周進略》外界憧憬減息，美聯儲等數據

《一周攻略》港股承接前周反彈，上周繼續推進。好消息可多著呢！

一來，貿易談判一事，大家多了憧憬，可望由原本的貿易戰升溫，轉為平和，可以有商談，

便有人憧憬有結果。當然，最終是否真的有甚麼，那是後話，但投資者先行先試，在股市上試試

運氣，早別人一兩步便是了。



＊減息呼聲雖大，聯儲局未許放行＊



二來，很多人押注，美聯儲不得不低頭，不論是面對特朗普的壓力也好，又或來自市場真金

白銀的押注，利率期貨所顯示，以至美國國債回報率走低也好，都是一片減息聲音。

對於前者，大家仍要繼續等，究竟有何結果，拭目以待。對於後者，美聯儲最新一次議息會

議，出了結果，卻未見立即滿足投資者的胃口。



＊技術官僚要有依據，難搶先減息＊



集中討論美聯儲議息吧。是的，外界甚至有人認為，如此明顯的市場壓力，局方總不得不回

應。這有道理，但不充分。事實上，市場參與者與局方決策者，所面對的未必是同一回事，大家

在認知和決策上的局限條件是不同的。經濟數據未出現較明顯的勢頭，技術官僚不可能先行搶著

減息，因為沒有理據可依。

以此觀之，投資者不難明白，為甚麼看來寫在牆上一樣的減息，甚至一減半厘之說，最終未

有在６月份的議息會議上落實，反而只是刪去耐性一詞，聊備一格。

當然，從局方的作風來看，這個小舉動，意義一點不算小，因為期望管理需時，如今告知大

家，不再強調耐性，自然是為之後的減息大門開啟之舉。



＊下次未必即減，何況會減半厘？＊



至於是否剛開門便立即大減，例如在７月末和８月初的那一次，便來一次大減息呢？其實，

依照上述的思路，數據仍是重點，若無真正重大危機，又或者系統性風險，真的犯不著一下子大

注減下去，反而試試看，減個四分一，倒還可能。

不過，話得說回來，以目前美國經濟增長仍是快於長期平均，失業是５０年來的低位，通脹

保持在局方要求的２％附近，雖然持續地低於此水平，但有不同的可能性，包括局方之前指出的

一些過渡性暫時性的因素，這樣一來，未必礙事。如此背景，難怪局方是手不出手，甚至下次亦

未必出手，要等第三季末，甚至第四季，才有較大動作。但是，一切仍取決於經濟數據，若數據

無明顯轉差之跡象，市場可脅持不得。



＊經濟若轉差，市場估值難望慷慨＊



無論如何，短期而言，又再重複今年初，全球各地央行不約而同的放鬆幣策，正是回應當前

全球經濟可能放緩的問題，第一季股市便應聲反彈。近日所見，亦是憧憬類似的可能性。

然而，升勢是否可以持續呢？不無疑問。當實體經濟數據陸續轉差之際，資產價格估值的慷

慨程度，斷無理由維持高水平！



＊趁高位減持一點，準備另一機會＊



如此看來，投資者還是把握機會，趁港股當前仍是在第一季２５０００至３００００之間的

徘徊，相對高點便減持一些，留著現金雖不無機會成本，但萬一情況逆轉，仍有籌碼在手，機會

總是留給有準備的人。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

