《選股情報－石鏡泉》等睇戲

《選股情報》寫此文時中國外交部舉行中外媒體吹風會，肯定會有記者問習特會，外交部發

言了五分鐘，還未講有沒有習特會，只講反對單邊主義，中方會保衛自己基本權益，中方對習特

會冷淡對待，預左。

今日（２４日）仍看企２８６始利後市。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

