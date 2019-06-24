《選股情報》寫此文時中國外交部舉行中外媒體吹風會，肯定會有記者問習特會，外交部發
言了五分鐘，還未講有沒有習特會，只講反對單邊主義，中方會保衛自己基本權益，中方對習特
會冷淡對待，預左。
今日（２４日）仍看企２８６始利後市。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
24/06/2019 09:19
《選股情報－石鏡泉》等睇戲
《選股情報》寫此文時中國外交部舉行中外媒體吹風會，肯定會有記者問習特會，外交部發
言了五分鐘，還未講有沒有習特會，只講反對單邊主義，中方會保衛自己基本權益，中方對習特
會冷淡對待，預左。
今日（２４日）仍看企２８６始利後市。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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