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即市新聞

24/06/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２４日專訊》大價股派發股息已陸續「除淨」，四大內銀股之中，中行
（０３９８８）及農行（０１２８８）已先後除息，工行（０１３９８）及建行（００９３９）
除淨日分別是明天（２５日）及７月２日，各派發末期息２５﹒０６分人幣及３０﹒６分人幣。
交行（０３３２８）派發末期息３０分人幣，亦於明日除淨。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。

　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　　開始買賣
　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　冠華國際（００５３９）　十合一　　　　２４╱０６　　　　　－　　　　　　　－
　浩倫農科（０１０７３）　合股後二供三　２４╱０６　２６╱６－２７╱６　２６╱０７
　　　　　　　　　　　　　，供股價５２仙　
　九台農銀（０６１２２）　一百送五紅股　２４╱０６　２６╱６－２╱７　　１６╱０８
　先施　　（００２４４）　五供三，　　　２５╱０６　２７╱６－４╱７　　３１╱０７
　　　　　　　　　　　　　供股價２６仙
　元征科技（０２４８８）　十送二紅股　　２８╱０６　　３╱７－８╱７　　２４╱０７
　環能國際（０１１０２）　二十合一　　　０２╱０７　　　　　－　　　　　　　－
　麗珠醫藥（０１５１３）　十送三紅股　　０３╱０７　　５╱７－１０╱７　２９╱０７　
　山東黃金（０１７８７）　十送四紅股　　０３╱０７　　５╱７－１０╱７　２１╱０８
　東方明珠（００６３２）　二十合一　　　０８╱０７　　　　　－　　　　　　　－
　新煮意　（０８１７９）　二供一，　　　１０╱０７　１２╱７－１８╱７　２２╱０８　
　　　　　　　　　　　　　供股價２﹒４８仙
　浩倫農科（０１０７３）　十合一　　　　１５╱０７　　　　　－　　　　　　　－　
　標準資源（０００９１）　二供一，　　　１８╱０７　２２╱７－２６╱７　２５╱０８
　　　　　　　　　　　　　供股價１２仙　
　華人飲食（０８２７２）　四十合一　　　１８╱０７　　　　　－　　　　　　　－　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　表列１個月內藍籌股除息日期：　
　
　藍籌股（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　工商銀行（０１３９８）　　　末期息人民幣２５﹒０６分　　　　　　２５╱０６
　交通銀行（０３３２８）　　　末期息人民幣３０分　　　　　　　　　２５╱０６
　中國神華（０１０８８）　　　末期息人民幣８８分　　　　　　　　　２７╱０６
　建設銀行（００９３９）　　　末期息人民幣３０﹒６分　　　　　　　０２╱０７　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

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