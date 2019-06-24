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即市新聞

24/06/2019 09:05

《專家之言－連敬涵》港股半年結後或回補裂口位，下試２７６００

　　《專家之言》俄羅斯總統普京日前在電視節目中表示，中國和俄羅斯有個共同點，即都成為
了美國實施經濟制裁的目標，美國做法旨在破壞兩國經濟增長，對華為的打壓，意圖只有一個：
遏制中國的發展，因為美國正將中國視為全球競爭者。的而且確，普京說出了每個人都看到的重
點。進一步揭開來說，特朗普以貿易不平衡為借口所引發的爭端，除了是為了遏止中國在科技上
的發展外，亦為了爭取連任所做出的準備。

＊中美政治博奕，習特會料難有重大成果＊

　　特朗普隨著爭取連任總統的活動正式展開，主要打擊中國經濟增長的貿易戰卻未見有太大進
展，面對民主黨主要競爭對手拜登的支持率上升，特朗普也開始急了。本月底（２８日及２９日
）兩天的Ｇ２０峰會是一個極佳的機會，可以展示出其仍主導今次的談判，但中方遲遲未肯定習
主席會否參與會議，特朗普更是急上加急，終於主動打電話邀請習主席參加會議，中方亦好樂見
此行，當然會應邀參加。
　　市場藉此消息刺激，中美股市顯著上揚，其中港股恆指更由２６６７１點低位起步反彈，收
復了５月下跌的一半跌幅，升至５０天及１００天線近２８５００點才受阻。對於後市能否進一
步反彈，則要看峰會後有否成果。筆者看來，當然是不會有太大成果，因兩國志在拖延時間，以
換取對自己最有利的位置。

＊與中國重啟貿易會談，特朗普有下台階＊

　　美國方面，面對國內各大企業對再進一步加徵３０００億美元中國進口貨品關稅幾乎是一面
倒的反對。要再加徵新關稅是沒有可能的，如今次可與中國重啟貿易磋商，亦可有其下台階，　
然後就是將事件拖延，最好等到年底，以增加競選的籌碼。
　　中國方面，此次的貿易戰受了不少苦，最重要的是外廠撤資的問題，將廠房遷離中國，對社
會勞動市場帶來了永久性的傷害。再加上科技戰的影響，中方是有需要用時間來化解供應鏈的問
題。但中國是沒有選舉時間的問題，此為其主要優勢，故即使拖下去，亦不是太大問題。
　　在雙方各取所好下，Ｇ２０的峰會結果未必會有重大利好消息，期指結算及半年結後，港股
或有需要先回補上升裂口位，即先下試２７６００點，即約２５０天線水平。
《香港股票分析師協會理事　連敬涵》

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