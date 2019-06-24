Ｇ２０峰會在即，港股半日漲６４點報２８５３８，破５０天百天線

《經濟通通訊社２４日專訊》Ｇ２０集團峰會將於本周四（２７日）舉行，市場觀望情緒持

續，港股今早低開７３點報２８４００後，半日主要在２８３５８點至２８６３４點區間窄幅上

落，最終收報２８５３８，升６４點或升０﹒２３％，破５０天線（２８４４８點）及１００天

線（２８５３５點），半日主板成交４１４﹒９４億元。

國企指數報１０９５９，升０﹒３５％或升３７點。

上證綜合指數報２９９９，跌２點或跌０﹒０９％，成交１３５１﹒６９億元人民幣。



＊中生製藥冠藍籌，萬洲捱沽失守五十天線＊



重磅股個別發展，匯控（００００５）軟０﹒１５％，報６４﹒５５元；港交所

（００３８８）升０﹒０７％，報２７７元；騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ宣布，

分拆子公司Ｐｒｏｓｕｓ在荷蘭上市計劃，將延遲至９月進行，該股半日升０﹒２８％，報

３５５﹒４元；中移動（００９４１）走低０﹒５６％，報７０﹒６元；友邦（０１２９９）漲

０﹒３％，報８２﹒９５元。建行（００９３９）升０﹒４６％，報６﹒６元。

北京市市長參加活動提及，北京將投放資源去提升醫藥健康產業，帶動醫藥股造好，中生製

藥（０１１７７）揚３﹒９１％，報７﹒９８元，為半日暫表現最好藍籌；康哲藥業

（００８６７）急漲５﹒７％，報６﹒６８元；石藥（０１０９３）升１﹒６４％，報

１２﹒４２元；潤藥（０３３２０）揚１﹒８４％，報８﹒８７元；藥明康德（０２３５９）漲

０﹒８４％，報６６﹒１元。

部分貿易相關股出現沽壓，萬洲（００２８８）跌４﹒１％，報７﹒７２元，失守５０天線

（７﹒９１３元），為半日表現最差藍籌；敏華（０１９９９）走低１﹒６３％，報３﹒６３元

；舜宇（０２３８２）跟跌１﹒１３％，報７９﹒１元；利豐（００４９４）揚０﹒８８％，報

１﹒１４元；申洲（０２３１３）升０﹒８６％，報１０５﹒４元。



＊中燃績後受捧漲近半成，航空股逆市受壓＊



燃氣股走勢不一，中燃（００３８４）公布，截至３月底止年度純利８２﹒２４億元，按年

升３４﹒９％，該股半日急升４﹒６７％，報２９﹒１５元；天倫燃氣（０１６００）揚

２﹒１４％，報８﹒１２元；北控（００３９２）升１﹒６４％，報４０﹒３元；蘇創燃氣

（０１４３０）軟０﹒４５％，報２﹒２元；中裕燃氣（０３６３３）走低０﹒７５％，報

７﹒９７元。

由於中東局勢持續緊張，刺激油價連日上揚，航空股普遍走低，國航（００７５３）軟

３﹒１２％，報７﹒７６元；有研究報告指國泰（００２９３）６月下旬的客座率進一步惡化，

入境旅客流量放緩，輕微下調其目標價，該股半日挫２﹒８５％，報１１﹒６元；東航

（００６７０）跌１﹒６９％，報４﹒６５元；南航（０１０５５）走低１﹒８％，報５﹒４６

元；首都機場（００６９４）漲１﹒１７％，報６﹒９元。（ｍｗ）

