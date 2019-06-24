《盤後部署》恒指短期作高位整固，宜待回吐後考慮入市短炒

《經濟通通訊社２４日專訊》美股上周五（２１日）全線下挫，港股今早亦跟隨低開７３點

報２８４００，但未幾已止跌回升，本地地產股繼續撐市，支持港股最多升１６０點見

２８６３４，破５０天線（２８４４８點）及１００天線（２８５３５點）。

不過，「習特會」舉行在即，市場觀望氣氛濃厚，恆指在未有更多利好消息之下，午後大部

分時間均在２８４８０點區間窄幅上落，最終收報２８５１３，上升３９點或０﹒１４％，收復

５０天線。主板成交６９７﹒８２億元，較上日回落逾４１％。

國企指數報１０９５２，上升３１點或上升０﹒２９％。

Ａ股方面，上證指數報３００８，升６點或０﹒２１％，深成指數報９２１２，跌２點或

０﹒０２％，滬深兩市成交４９５０﹒４６億元人民幣。



＊中美科技戰一觸即發，貿戰談判難有重大突破＊



本周焦點落在周五（２８日）舉行的二十國集團（Ｇ２０）峰會之上，因為中美元首將就中

美貿易戰議題會面。不過，市場對於兩國在會面上能夠達成的結果不太樂觀。近日，有傳華府積

極尋求其他５Ｇ電訊設備，以取代中國製造的相關產品，為兩國之間全面爆發科技戰的緊張局勢

更添不明朗因素。

對於美國持續打壓中國企業，包括再將五間中國企業列入實體清單，禁止美國公司向其出售

技術，中方官員要求在會面前停止以上打壓行為，以及強調以平等方式進行。有分析指，雖然美

方以上打壓行為未直接影響習特會的進行，但會更加令中國確信，美國近月一連串行為是針對中

國在科技領域上崛起所帶來的威脅。由此可見，美國發起的關稅戰不只滿足於改善貿易逆差，更

多是打壓中國科技發展，相信貿戰短期難以取得重大突破。

另一方面，美國貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」上周五向美國總統特朗普遞交一封有逾

６００間美國公司的聯名信，支持向中國商品增加關稅，認為可以增加美國就業機會和降低企業

成本。特朗普過去一直相信關稅是對付中國最好的方案，並且對美國經濟沒有造成太大影響；因

此，若Ｇ２０談判失利，新一輪關稅戰或會一觸即發。



＊Ｇ２０前或會有大波幅，投資者宜作審慎部署＊



恆指上周在貿易戰重啟談判的消息下一舉收復兩萬八，全周累升近１４００點，而且隨著習

特會臨近，利好消息繼續發酵，相信恆指短期可以穩守２８２００點關口。不過，目前慢步

ＳＴＣ的Ｋ線已超越Ｄ線一段時間，並剛於上周觸頂，大市短線有機會在高位整固。而且，１４

天ＲＳＩ仍在６０以上水平，建議投資者在慢步ＳＴＣ的Ｋ線回落至超賣區時再考慮買入，並作

為一個短線炒賣部署較為適宜。如投資者考慮以牛熊證作部署的話，建議不要選擇太過貼價，因

為Ｇ２０國峰會的消息有機會對大市造成大波幅出現，隨時會上演「封殺逃生門」一幕。

（ｙｋ）

