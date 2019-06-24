《經濟通通訊社２４日專訊》日本氣象廳公布，當地時間上午９時１１分，千葉縣東南近海
發生５﹒５級地震，震源深度６０公里，東京有建築物搖晃，當局並未有發布海嘯警報。（ｍｎ
）
24/06/2019 08:36
《國際要聞》日本千葉縣近海發生５﹒５級地震，東京有建築物搖晃
《經濟通通訊社２４日專訊》日本氣象廳公布，當地時間上午９時１１分，千葉縣東南近海
發生５﹒５級地震，震源深度６０公里，東京有建築物搖晃，當局並未有發布海嘯警報。（ｍｎ
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