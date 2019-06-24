【減息將至】美國明尼阿波利斯聯儲呼籲減息５０個點子

《經濟通通訊社２４日專訊》美國明尼阿波利斯聯儲卡什卡利表示，聯儲局應該減息５０個

點子，認為現在就需要採取積極行動來重新穩定２％的通脹目標。

他稱，聯邦公開市場委員會應該採取強有力的行動，將通脹預期重新帶回到２％的目標，並

需要進一步支持就業、薪酬及持續的經濟擴張。（ｍｎ）

