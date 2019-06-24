【貿易開戰】美國零售組織：再對華加徵關稅美國將多支出百億美元

《經濟通通訊社２４日專訊》美國零售聯合會（ＮＲＦ）表示，如果美國再對總值３０００

億美元的中國商品徵收關稅，美國消費者將為服裝、鞋履、玩具及家用電器多支出１２２億美元

。

ＮＲＦ稱，由於相關的行業不可能同時將採購轉移到其他國家，故產能將會減少之餘，零售

商亦將被逼繼續使用中國供應商，並將更高的成本轉嫁給客戶。（ｍｎ）

