《經濟通通訊社２４日專訊》美國零售聯合會（ＮＲＦ）表示，如果美國再對總值３０００
億美元的中國商品徵收關稅，美國消費者將為服裝、鞋履、玩具及家用電器多支出１２２億美元
。
ＮＲＦ稱，由於相關的行業不可能同時將採購轉移到其他國家，故產能將會減少之餘，零售
商亦將被逼繼續使用中國供應商，並將更高的成本轉嫁給客戶。（ｍｎ）
24/06/2019 10:40
【貿易開戰】美國零售組織：再對華加徵關稅美國將多支出百億美元
《經濟通通訊社２４日專訊》美國零售聯合會（ＮＲＦ）表示，如果美國再對總值３０００
億美元的中國商品徵收關稅，美國消費者將為服裝、鞋履、玩具及家用電器多支出１２２億美元
。
ＮＲＦ稱，由於相關的行業不可能同時將採購轉移到其他國家，故產能將會減少之餘，零售
商亦將被逼繼續使用中國供應商，並將更高的成本轉嫁給客戶。（ｍｎ）
|國際動態24/06/2019
美推中東和平方案 經濟掛帥離地
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】想贏到盡？小心輸掉整個香港！
|生財有道21/06/2019
長榮罷工 一文睇哂旅遊保險包唔包
|生財有道21/06/2019
【嚟緊炒D乜】資金或進入樓市利好地產股 新地短期博上歷史高位
|生財有道21/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：傳統收息股仍較吸引
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】無人機引發油價飆升 為「減息大計」侵侵要忍?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰