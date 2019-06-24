《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局預計美國經濟將繼續
擴張，但如果貿易及其他不確定性對經濟前景帶來風險，聯儲局將準備減息。
他稱，美國經濟的基本前景是好的，勞動力市場仍然強勁，而通脹則接近目標，不過儲局委
員已同意在適當的時候動用政策工具來達到上述的目標。（ｍｎ）
24/06/2019 11:03
【減息將至】聯儲局副主席：若經濟增長前景出現風險，將準備減息
《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局預計美國經濟將繼續
擴張，但如果貿易及其他不確定性對經濟前景帶來風險，聯儲局將準備減息。
他稱，美國經濟的基本前景是好的，勞動力市場仍然強勁，而通脹則接近目標，不過儲局委
員已同意在適當的時候動用政策工具來達到上述的目標。（ｍｎ）
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