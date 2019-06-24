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24/06/2019 11:19

【朝鮮局勢】特朗普向金正恩致親筆信冀能重啟談判

　　《經濟通通訊社２４日專訊》朝中社報道，北韓領導人金正恩收到美國總統特朗普的親筆信
，並對信中的內容表示滿意。
　　美國國務卿蓬佩奧表示，希望特朗普寫給金正恩的信件能夠為重啟朝鮮核問題談判鋪路。
　　蓬佩奧啟程前往中東前確認特朗普致函金正恩，並稱美國已經做好立即與北韓重啟談判的準
備。
　　朝中社報道指，金正恩稱將認真考慮信中的內容，但未有透露細節。（ｍｎ）

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