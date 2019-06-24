【朝鮮局勢】特朗普向金正恩致親筆信冀能重啟談判

《經濟通通訊社２４日專訊》朝中社報道，北韓領導人金正恩收到美國總統特朗普的親筆信

，並對信中的內容表示滿意。

美國國務卿蓬佩奧表示，希望特朗普寫給金正恩的信件能夠為重啟朝鮮核問題談判鋪路。

蓬佩奧啟程前往中東前確認特朗普致函金正恩，並稱美國已經做好立即與北韓重啟談判的準

備。

朝中社報道指，金正恩稱將認真考慮信中的內容，但未有透露細節。（ｍｎ）

