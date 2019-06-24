《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，在大阪舉行的Ｇ２０峰會上，日本
將要求美國減少或取消對包括大米及牛肉在內的農產品的關稅。
據悉，兩國部長級會談計劃於６月２８日至２９日峰會期間舉行。雖然兩國在今年夏季尋求
達成貿易協議，但雙方就此仍存很大分歧。（ｍｎ）
24/06/2019 14:18
【貿易開戰】傳日本在Ｇ２０峰會上尋求美國削減對大米及牛肉關稅
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，在大阪舉行的Ｇ２０峰會上，日本
將要求美國減少或取消對包括大米及牛肉在內的農產品的關稅。
據悉，兩國部長級會談計劃於６月２８日至２９日峰會期間舉行。雖然兩國在今年夏季尋求
達成貿易協議，但雙方就此仍存很大分歧。（ｍｎ）
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