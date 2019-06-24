《國際要聞》伊朗：美國中東和平計劃注定失敗，威脅再擊落無人機

《經濟通通訊社２４日專訊》伊朗外交部發言人Ａｂｂａｓ Ｍｏｕｓａｖ稱，美國本周將

在巴林一場國際會議上提出的中東和平計劃是可恥兼且注定失敗。

伊朗上周在波斯灣擊落美國無人機，伊朗海軍指揮官Ａｄｍｉｒａｌ Ｈｏｓｓｅｉｎ

Ｋｈａｎｚａｄｉ少將警告，未來會再擊落美國無人機。（ｍｎ）

