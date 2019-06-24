《經濟通通訊社２４日專訊》伊朗外交部發言人Ａｂｂａｓ Ｍｏｕｓａｖ稱，美國本周將
在巴林一場國際會議上提出的中東和平計劃是可恥兼且注定失敗。
伊朗上周在波斯灣擊落美國無人機，伊朗海軍指揮官Ａｄｍｉｒａｌ Ｈｏｓｓｅｉｎ
Ｋｈａｎｚａｄｉ少將警告，未來會再擊落美國無人機。（ｍｎ）
24/06/2019 16:14
《國際要聞》伊朗：美國中東和平計劃注定失敗，威脅再擊落無人機
《經濟通通訊社２４日專訊》伊朗外交部發言人Ａｂｂａｓ Ｍｏｕｓａｖ稱，美國本周將
在巴林一場國際會議上提出的中東和平計劃是可恥兼且注定失敗。
伊朗上周在波斯灣擊落美國無人機，伊朗海軍指揮官Ａｄｍｉｒａｌ Ｈｏｓｓｅｉｎ
Ｋｈａｎｚａｄｉ少將警告，未來會再擊落美國無人機。（ｍｎ）
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