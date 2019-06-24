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即市新聞

24/06/2019 17:24

《台股攻略－馮偉明》台股今日跌２４點，失守１０８００點

　　《台股攻略》台股今日（２４日）開低震盪，跌２４﹒３２點，收１０７７９﹒４５點，成
交金額為新台幣９６６﹒２５億元。
　　受Ｇ２０峰會前的不確定因素影響，台股今日一度下跌過百點，之後震盪走高，惟收市小跌
。台積電今日除息，升０﹒５元，收新台幣２４１元。大立光收新台幣３８４５元，鴻海收新台
幣７７﹒１元。今日ＭＯＳＦＥＴ族群如尼克森、大中、杰力及比特幣概念股映泰、青雲等個股
向好，顯示市場資金未離場，並為第三季電子旺季揭開序幕。中小型股續強，矽力－ＫＹ、奈米
醫材、其陽等漲停作收，康控－ＫＹ、智原、卜蜂、台揚、義隆及華新科等也強勢收高。傳產股
方面，水泥類股表現亮眼，信大升４﹒７１％再創波段新高，台泥及亞泥也有１％的升幅。金融
族群方面，１５大金控股當中僅國票金及中信金下跌，多達１０檔金控股皆收漲，其中永豐金最
為強勢，終場創波段新高。
　　特朗普在連任的壓力下，中美貿易戰的負面衝擊可望漸漸降低，加上下半年上市櫃公司的獲
利成長動能增溫以及市場預期減息，台股下半年的行情並不看淡，投資者短線逢回可分批部署。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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