《台股攻略－馮偉明》台股今日跌２４點，失守１０８００點

《台股攻略》台股今日（２４日）開低震盪，跌２４﹒３２點，收１０７７９﹒４５點，成

交金額為新台幣９６６﹒２５億元。

受Ｇ２０峰會前的不確定因素影響，台股今日一度下跌過百點，之後震盪走高，惟收市小跌

。台積電今日除息，升０﹒５元，收新台幣２４１元。大立光收新台幣３８４５元，鴻海收新台

幣７７﹒１元。今日ＭＯＳＦＥＴ族群如尼克森、大中、杰力及比特幣概念股映泰、青雲等個股

向好，顯示市場資金未離場，並為第三季電子旺季揭開序幕。中小型股續強，矽力－ＫＹ、奈米

醫材、其陽等漲停作收，康控－ＫＹ、智原、卜蜂、台揚、義隆及華新科等也強勢收高。傳產股

方面，水泥類股表現亮眼，信大升４﹒７１％再創波段新高，台泥及亞泥也有１％的升幅。金融

族群方面，１５大金控股當中僅國票金及中信金下跌，多達１０檔金控股皆收漲，其中永豐金最

為強勢，終場創波段新高。

特朗普在連任的壓力下，中美貿易戰的負面衝擊可望漸漸降低，加上下半年上市櫃公司的獲

利成長動能增溫以及市場預期減息，台股下半年的行情並不看淡，投資者短線逢回可分批部署。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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