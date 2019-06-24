《經濟通通訊社２４日專訊》輔助生殖服務供應商錦欣生殖（０１９５１）明日（２５日）
於主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報９﹒６元，較招股價８﹒５４元高出１２﹒４％。以每
手２０００股計，不計手續費，每手賺２１２０元。現價報９﹒１２元，高招股價６﹒８％。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報９﹒２元，較招股價高出７﹒７％。（ｕｌ）
24/06/2019 16:19
【新股上市】錦欣生殖暗盤高開１２％，一手賺２１２０元
《經濟通通訊社２４日專訊》輔助生殖服務供應商錦欣生殖（０１９５１）明日（２５日）
於主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報９﹒６元，較招股價８﹒５４元高出１２﹒４％。以每
手２０００股計，不計手續費，每手賺２１２０元。現價報９﹒１２元，高招股價６﹒８％。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報９﹒２元，較招股價高出７﹒７％。（ｕｌ）
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