《談國論企－黎偉成》特擬打利率戰對華絕無善意

《談國論企》即使中國國家主席習近平最終應邀與特朗普本周在２０國集團Ｇ２０日本大阪

會後舉行峰會，但特擬革除未順其意速速減息的聯邦儲備局主席鮑威爾，顯然有意對華打利率戰

或貨幣戰，加上美國商務部把中國５家從事超算研發的實體列入出口管制清單，建議習近平力促

特朗普放棄對中國進行多元、全方位的政經打壓封鎖，否則毋須繼續經貿磋商，此因所達久之協

實際無法平息特挑之戰禍，又有何談之需？



＊貨幣利率對國家經濟命脈具高度重要性＊



我一直狠批以特朗普為代表的一撮美國劣眾，對中國封鎖、打壓、欺凌惡思劣行日益猖獗，

最新的劣作有（甲）美國坊間有傳特朗普要白宮的法律團隊研究一旦革除鮑威爾可能面對的法律

問題和衝擊，此說雖未經證實，惟消息的可信性似乎不低，理由為（一）美國眾議院議長的民主

黨人洛佩茜迅即表示：果如是，將會是十分嚴重的法律問題。即使這屬在野黨的即時反應，實際

是對特作出的一個嚴重警告，因此廝對鮑多番直接作出「批評」甚至表示「不滿」，為美國歷任

總統罕有劣舉。聯邦儲備局歷來具有高度獨立性和廣受尊重，鮑乃學者又是技術官僚，不聽特指

，實乃當然之事。鮑對市場傳言的間接回應是「會做到任期完成之日」。

更重要是（二）特朗普肯定很有意思對華採取利率戰，以便在貿戰中大佔「便宜」，因此廝

多番妄自表示粗淺劣見：（１）聯邦儲備局多番加息，對美國經濟造成負面影響，需要「馬上減

息１％」才成，而（２）最新「說」居然是中國人民銀行行長是習近平的人，而聯邦儲備局就「

不聽話」，在對中國的談判中佔不到便宜。

由是我之解讀為：特廝有意在利率以至貨幣等方面，對華作出新一輪的「非軍事戰爭」，在

現有的政治、經濟、科技、企業、人員等方面增添新的打壓，而貨幣、利率對一個國家的政經命

脈有十分重要的影響，故特廝之要打利率戰，其毒可見。

尤其是（三）貨幣，特廝無疑誣指人民幣匯價「人為地偏低」，但美國財政部最新的決議是

未有如坊間擔心的把中國列入「貨幣操縱國」，只是與德國、日本等擺放在觀察之列，該算是美

方在現階段較為合理和專業的做法。

美國對華「非軍事戰爭」一日未撤，我相信人民幣仍會有反覆向下之虞，因（Ｉ）自特朗普

單方霸道地對華輸美商品一次又一次加徵關稅，甚至對中國科技、個企進行一輪又一輪的打壓，

是使人民幣對美元匯價反覆回落，因中企要增加美元需要以應付輸美商品所加徵關稅，是為強烈

的「剛性需求」，是為人民幣匯價節節回落的十分重大的現實。除非特廝撤對華的加徵關稅劣舉

，否則人民幣對美元的「額外」弱勢日甚。

（ＩＩ）歐美、亞洲等地的企業在華的以製造業為主的資本投資，未有如特廝信言旦旦之馬

上「撤離」，但肯定是未必會在美壓華的亂況底下加大固投及業務發展，觀望情緒日濃，故外企

對人民幣的實際需求該是有所縮減。



＊美加強對華科技封鎖顯惡思劣行不改＊



和（ＩＩＩ）特對華貿戰使中國在雙邊貿易所賺的順差增幅有所收窄。

至於（乙）美國商務部於６月２１日以「國家安全關切」為「理由」，把中科曙光、無錫江

南計算技術研究所、天津海光、成都海光集成電路設計公司和成都海光微電子技術有限公司５家

中國從事超算研發實體列入出口管制清單，禁止這些公司從美國供應商採購零部件，並於６月

２４日生效，顯然是要更廣泛及更深入地打擊中國超算等高科技產業及技術的發展。

凡此，對習特會有負面的影響。中國要平等、互利共贏，而美方卻不斷增添打壓、封鎖和欺

凌，要談難談，談了，更再變，我相信在特朗普「爛仔式」的無賴惡思和劣行底下，中美達協之

望日益轉淡。

需，此為和平時期必然之想。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

