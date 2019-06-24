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即市新聞

24/06/2019 09:35

《中資異動》中燃氣逆市揚近３％暫最佳國指股，去年多賺三成半

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國燃氣（００３８４）獲高盛及富瑞唱好，前者調升目標價
，由２９﹒５５元至３２﹒８元，評級維持買入；後者則將目標由２３﹒５元升至２５﹒７５元
，評級由跑輸大市上調至持有，該股現逆市揚２﹒８７％，報２８﹒６５元，盤中高見
２８﹒７５元；成交約６７萬股，涉資１９１７萬元，主動買盤六成，暫最佳國指股。
　　該股公布，截至３月底止年度純利８２﹒２４億元，按年升３４﹒９％，每股盈利１﹒６３
元，末期息每股３６仙。期內，收入５９３﹒８６億元，升１２﹒４％；毛利１４０﹒５９億元
，升２０﹒５％。
　　現時，恆生指數報２８３８３，跌９０點或跌０﹒３２％，主板成交５５﹒３８億元。
　　國企指數報１０８９７，跌０﹒２２％或跌２４點。
　　上證綜合指數報２９９７，跌４點或跌０﹒１３％，成交１２６﹒１７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國燃氣（００３８４）　　２８﹒６５０元　　　升２﹒８７％
　　昆侖能源（００１３５）　　　６﹒９７０元　　　升０﹒４３％
　　元亨燃氣（００３３２）　　　０﹒５４０元　　　無升跌
　　新海能源（００３４２）　　　１﹒７６０元　　　無升跌
　　北京控股（００３９２）　　３９﹒９００元　　　升０﹒６３％

　　京能能源（００５７９）　　　１﹒４２０元　　　無升跌
　　中油燃氣（００６０３）　　　０﹒３９０元　　　無升跌
　　中國油氣（００７０２）　　　０﹒１１９元　　　無升跌
　　港華燃氣（０１０８３）　　　５﹒７４０元　　　無升跌
　　華潤燃氣（０１１９３）　　３８﹒２５０元　　　無升跌

　　蘇創燃氣（０１４３０）　　　２﹒２１０元　　　無升跌
　　天倫燃氣（０１６００）　　　８﹒０１０元　　　升０﹒７５％
　　新奧能源（０２６８８）　　７３﹒５５０元　　　跌０﹒１４％
　　中裕燃氣（０３６３３）　　　８﹒１００元　　　升０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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