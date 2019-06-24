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即市新聞

24/06/2019 11:28

《異動股》壹傳媒（００２８２）今日放榜，現抽高逾１４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》壹傳媒（００２８２）今日放榜，現價上升１４﹒２９％，報
０﹒３６元；成交約３４１０萬股，涉資１１５８萬元。該股近日交投踴躍，本月股價至今更累
升逾１﹒１７倍。
　　同日放榜的經濟日報（００４２３）上升０﹒６１％，報１﹒６５元；毛記葵涌
（０１７１６）無升跌，報１﹒０６元。
　　現時，恆指報２８５３０，上升５６點或上升０﹒２０％，主板成交３６６﹒５０億元。
　　國企指數報１０９５６，上升３５點或上升０﹒３２％。
　　上證綜指報２９９９，跌２點或０﹒０７％，成交１３２１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　電訊盈科（００００８）　　　４﹒５６０元　　　上升　０﹒２２％
　　東方報業（０００１８）　　　０﹒７８０元　　　下跌　２﹒５０％
　　壹傳媒　（００２８２）　　　０﹒３５０元　　　上升１１﹒１１％
　　經濟日報（００４２３）　　　１﹒６５０元　　　上升　０﹒６１％
　　電視廣播（００５１１）　　１３﹒７６０元　　　下跌　１﹒１５％

　　亞洲電視（００７０７）　　　０﹒１６０元　　　無升跌
　　有線寬頻（０１０９７）　　　０﹒０９６元　　　下跌　１﹒０３％
　　星島　　（０１１０５）　　　０﹒８６０元　　　下跌　２﹒２７％
　　香港電視（０１１３７）　　　４﹒１７０元　　　上升　６﹒３８％
　　毛記葵涌（０１７１６）　　　１﹒０６０元　　　無升跌
　　鳳凰衛視（０２００８）　　　０﹒７３０元　　　上升　１﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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