李國寶增持東亞銀行（００２３）６３萬股，每股２１﹒６８９４元

《經濟通通訊社２４日專訊》根據聯交所資料顯示，東亞銀行（００２３）主席李國寶於上

周五（２１日）增持公司６３萬股或０﹒０３％，每股平均價２１﹒６８９４元，總值１３６６

萬元，最新持股量增至３﹒７６％。（ｃｌ）

