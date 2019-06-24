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24/06/2019 10:46

【Ｇ２０】外交部：習近平將會見多位領導人，中美為習特會做準備

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》外交部部長助理張軍於今早舉行的發布會
上表示，國家主席習近平在大阪期間將出席Ｇ２０峰會４個階段的全體會議，參加關於世界經濟
和貿易、數字經濟、包容和可持續發展、基礎設施、氣候、能源、環境等議題的討論。習近平還
將出席金磚國家領導人非正式會晤，中俄印領導人非正式會晤，和中國與非洲國家領導人的小型
會晤，推動各界務實合作。應多國領導人要求，分別與多位領導人會見。
　　張軍表示，中美兩國團隊正在為習近平和美國總統特朗普的會面做準備。他指出，當前單邊
主義和保護主義嚴重破壞國際秩序，全球的價值鏈和產業鏈、供應鏈遭到破壞，世界經濟面臨的
不確定性和風險顯著上升，市場信心嚴重受挫。
　　商務部副部長王受文在同一場合表示，目前全球經濟形勢複雜，貿易投資增速放緩，國際社
會期待今次峰會能展示凝聚力，為世界經濟發展帶來引領的作用。他指出，中國支持多邊貿易主
義，反對保護主義。至於中美貿易談判，他稱兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正就下
一步的溝通問題進行討論。
　　國家主席習近平本周四（２７日）至周六（２９日）到日本大阪出席Ｇ２０領導人峰會，並
會與美國總統特朗普會面。

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