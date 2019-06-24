【駐京專電】北京市市長：提升北京醫藥健康產業競爭力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市市長陳吉寧與參加騰盛博藥公司

２０１９突破性創新洞察論壇的國際醫藥健康領域企業家、投資家和科學家代表座談。陳吉寧表

示，北京將依托資源優勢、發揮人才優勢、打造政府服務優勢，在加強研究創新、完善產業要素

和推進成果轉化等方面深化改革、持續發力，不斷提升醫藥健康產業發展環境。

