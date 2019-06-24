《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院辦公廳發布關於調整中國人民銀行
貨幣政策委員會組成人員的通知，同意鄒加怡擔任貨幣政策委員會委員劉偉（全國社會保障基金
理事會理事長）不再擔任貨幣政策委員會委員職務。
鄒加怡為現任財政部副部長。
24/06/2019 17:13
【駐京專電】國務院：鄒加怡任貨幣政策委員會委員，劉偉不再擔任
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院辦公廳發布關於調整中國人民銀行
貨幣政策委員會組成人員的通知，同意鄒加怡擔任貨幣政策委員會委員劉偉（全國社會保障基金
理事會理事長）不再擔任貨幣政策委員會委員職務。
鄒加怡為現任財政部副部長。
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