【駐滬專電】上海市成立推進國際金融中心建設領導小組

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海市政府官網近日發布通知，決定成立

上海市推進上海國際金融中心建設領導小組，不再保留上海市國際金融中心建設工作推進小組。

根據通知，上海市市長應勇擔任領導小組組長，上海市副市長吳清擔任領導小組副組長。上

海市政府副秘書長陳鳴波、上海市地方金融監管局局長鄭楊為領導小組成員。

