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24/06/2019 16:02

【駐滬專電】上海陳寅：逐步擴大融資擔保基金規模至１００億人幣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海市副市長陳寅今日在新聞發布會上表
示，上海將進一步降低企業的融資成本，主要從三個方面實施：一是推進逐步擴大融資擔保基金
規模至１００億元人民幣，促進銀擔全面合作，提升融資擔保規模。
　　二是完善對融資擔保機構的風險補償政策，加大財政扶持力度，提升融資擔保能力。
　　三是繼續鼓勵政策性融資擔保機構開展業務，降低擔保費率，不收或少收保證金。

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