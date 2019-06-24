【駐滬專電】上海人社局：養老保險費率降低，但發放待遇不會減少

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海人社局副局長費予清今日在新聞發布

會上表示，今年養老金繳費費率降幅較大，由２０％降低至１６％，但發放待遇並不會減少，同

時隨著上海經濟社會的發展，未來還會進一步提高各項社會保險的待遇。

