《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海人社局副局長費予清今日在新聞發布
會上表示，今年養老金繳費費率降幅較大，由２０％降低至１６％，但發放待遇並不會減少，同
時隨著上海經濟社會的發展，未來還會進一步提高各項社會保險的待遇。
24/06/2019 16:01
【駐滬專電】上海人社局：養老保險費率降低，但發放待遇不會減少
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海人社局副局長費予清今日在新聞發布
會上表示，今年養老金繳費費率降幅較大，由２０％降低至１６％，但發放待遇並不會減少，同
時隨著上海經濟社會的發展，未來還會進一步提高各項社會保險的待遇。
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