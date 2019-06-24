《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海市副市長陳寅今日在新聞發布會上表
示，今年上海下調油價、工商電價和天然氣價格等，進一步降低了企業用能成本。
其中，４月１日起，因下調車用汽、柴油增值稅率，由此傳導油價同步下降；按照發改委部
署，上海今年分兩批降低一般工商業電價，平均電價降低８﹒１分錢（人民幣）╱千瓦時，降價
幅度達１０％。
此外，上海還根據國家要求，下調管道天然氣增值稅率，由此５月１日起，非居民用戶天然
氣銷售價格有所下降。
24/06/2019 16:03
【駐滬專電】上海副市長陳寅：上海今年企業電價降幅達１０％
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海市副市長陳寅今日在新聞發布會上表
示，今年上海下調油價、工商電價和天然氣價格等，進一步降低了企業用能成本。
其中，４月１日起，因下調車用汽、柴油增值稅率，由此傳導油價同步下降；按照發改委部
署，上海今年分兩批降低一般工商業電價，平均電價降低８﹒１分錢（人民幣）╱千瓦時，降價
幅度達１０％。
此外，上海還根據國家要求，下調管道天然氣增值稅率，由此５月１日起，非居民用戶天然
氣銷售價格有所下降。
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