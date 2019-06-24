《美元走勢－羅明立》聯儲將展減息周期，建議候高沽出美元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒４８ １０７﹒２５ １０７﹒３１

歐元╱美元 １﹒１３８９ １﹒１３６０ １﹒１３６８

英鎊╱美元 １﹒２７６７ １﹒２７２１ １﹒２７３８

美元╱瑞郎 ０﹒９７７８ ０﹒９７５０ ０﹒９７７６

美元╱港元 ７﹒８１６６ ７﹒８０９１ ７﹒８１２７



《美元走勢》中美元首將於本周五（２８日）舉行Ｇ２０峰會見面，投資者憧憬雙方於貿易

問題上取得新進展，不過分析相信最終要達成協議仍然非常困難，是此會面可能只會促成雙方重

啟談判。另外，美聯儲主席鮑威爾將於周三（２６日）就經濟及貨幣政策發表講話，最新利率期

貨資料顯示，聯儲局最快將於下月減息，利淡美元走勢。美匯指數初步支持位於９５﹒８０，短

線或有反彈，但整體走勢疲弱，９６﹒６０╱８０開始有阻力。美聯儲將會展開減息周期，利淡

美元匯率，估計後市仍有下跌空間，建議投資者候高沽出美元。

歐元區６月製造業ＰＭＩ初值為４７﹒８，較預期的４８為低，但略高於５月份的４７﹒７

；其中德國６月份製造業ＰＭＩ為４５﹒４，高於預期的４４﹒５；法國６月份製造業ＰＭＩ為

５２，亦高於預期的５０﹒７。歐洲央行總裁德拉吉表示，倘若經濟情況未有改善，央行不排除

推出寬鬆貨幣政策，包括減息及恢復購買資產。歐元初步支持位於１﹒１３２０，日線圖歐元已

上穿下降軌道，估計後市仍有上升空間。建議投資者於１﹒１３４０買入歐元，目標

１﹒１５００。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３３０ １﹒１４８０ １﹒１２７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３２７０ １﹒３１４０ １﹒３３２０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

