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即市新聞

24/06/2019 15:10

《美元走勢－羅明立》聯儲將展減息周期，建議候高沽出美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒４８　　　１０７﹒２５　　　１０７﹒３１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３８９　　　１﹒１３６０　　　１﹒１３６８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７６７　　　１﹒２７２１　　　１﹒２７３８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７７８　　　０﹒９７５０　　　０﹒９７７６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１６６　　　７﹒８０９１　　　７﹒８１２７

　　《美元走勢》中美元首將於本周五（２８日）舉行Ｇ２０峰會見面，投資者憧憬雙方於貿易
問題上取得新進展，不過分析相信最終要達成協議仍然非常困難，是此會面可能只會促成雙方重
啟談判。另外，美聯儲主席鮑威爾將於周三（２６日）就經濟及貨幣政策發表講話，最新利率期
貨資料顯示，聯儲局最快將於下月減息，利淡美元走勢。美匯指數初步支持位於９５﹒８０，短
線或有反彈，但整體走勢疲弱，９６﹒６０╱８０開始有阻力。美聯儲將會展開減息周期，利淡
美元匯率，估計後市仍有下跌空間，建議投資者候高沽出美元。
　　歐元區６月製造業ＰＭＩ初值為４７﹒８，較預期的４８為低，但略高於５月份的４７﹒７
；其中德國６月份製造業ＰＭＩ為４５﹒４，高於預期的４４﹒５；法國６月份製造業ＰＭＩ為
５２，亦高於預期的５０﹒７。歐洲央行總裁德拉吉表示，倘若經濟情況未有改善，央行不排除
推出寬鬆貨幣政策，包括減息及恢復購買資產。歐元初步支持位於１﹒１３２０，日線圖歐元已
上穿下降軌道，估計後市仍有上升空間。建議投資者於１﹒１３４０買入歐元，目標
１﹒１５００。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３３０　　　１﹒１４８０　　　１﹒１２７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３２７０　　　１﹒３１４０　　　１﹒３３２０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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