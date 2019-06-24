《人幣利率》５行爭相上調存款息，信銀國際一年期３﹒２厘居首

港銀近期掀起人民幣定存息加息潮，５行爭相上調存款，包括發鈔行渣打香港

（０２８８８）等。

上周工銀亞洲及招商永隆全面加短中長息，渣打及上商則主力調高半年與一年長息，集友亦

把一年期加至重返３厘關，現時市面提供３厘或以上存息增至７行。如以一年期計，以信銀國際

的３﹒２厘居首，半年期也是該行的３厘超前，３個月是華僑永亨的２﹒９５厘最高。

計及市面所有定存，仍以花旗１個月享７﹒５厘冠全城。今年以來人幣微貶近０﹒１％，惟

以一年存息有３厘，足以抵償匯價貶值。《香港經濟日報》

