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24/06/2019 09:05

【港鐵頭痕】馬時亨批禮頓不合作，寄語下任管理層未來忌多線齊建

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港鐵（０００６６）主席馬時亨的任期將於月底屆滿，他昨天
出席電台節目時，寄語下任管理層，勿因政府在規劃上提出，便一次過承建多條路線，否則問題
會再次出現。
　　對於沙中線工程問題，他批評紅磡站承建商禮頓作為跨國企業，竟如此不合作，直言「以後
應該都冇乜人請佢」，港鐵一定會追究。
　　馬時亨又透露，上周一（１７日）港鐵已經就３月份中環站列車相撞事故向政府提交報告，
相信政府下月會向公眾交代。（ｈｌ）

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