《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，中集車輛擬周三就本港的上市計劃進行簿記建檔
，集資約３億美元（約２３﹒４億港元），暫定７月３日定價，並在７月１０日正式上市，保薦
人為海通國際。
中集車輛是中集集團（０２０３９）（深：００００３９）的附屬公司，主要負責半掛車產
品生產或組裝，中集集團持有其６３﹒３％權益。
根據監管文件，中集車輛有２７﹒５％收入來自北美，中國是其最大市場，佔銷售額的
５７﹒５％。（ｃｈ）
24/06/2019 15:34
【新股上市】傳中集車輛周三簿記建檔，下月１０日掛牌
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，中集車輛擬周三就本港的上市計劃進行簿記建檔
，集資約３億美元（約２３﹒４億港元），暫定７月３日定價，並在７月１０日正式上市，保薦
人為海通國際。
中集車輛是中集集團（０２０３９）（深：００００３９）的附屬公司，主要負責半掛車產
品生產或組裝，中集集團持有其６３﹒３％權益。
根據監管文件，中集車輛有２７﹒５％收入來自北美，中國是其最大市場，佔銷售額的
５７﹒５％。（ｃｈ）
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