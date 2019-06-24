【新股上市】傳中集車輛周三簿記建檔，下月１０日掛牌

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，中集車輛擬周三就本港的上市計劃進行簿記建檔

，集資約３億美元（約２３﹒４億港元），暫定７月３日定價，並在７月１０日正式上市，保薦

人為海通國際。

中集車輛是中集集團（０２０３９）（深：００００３９）的附屬公司，主要負責半掛車產

品生產或組裝，中集集團持有其６３﹒３％權益。

根據監管文件，中集車輛有２７﹒５％收入來自北美，中國是其最大市場，佔銷售額的

５７﹒５％。（ｃｈ）

