【本港樓市】美聯：十大屋苑連續五個周末錄單位數成交

《經濟通通訊社２４日專訊》綜合地產代理數據，在剛過去的周末，十大屋苑繼續錄得單位

數成交，其中，美聯物業十大藍籌屋苑共錄得約７宗買賣成交，按周減少１宗或１２﹒５％，連

續５個周末錄得單位數成交。至於按１５大屋苑計，周末錄得約８宗買賣成交，按周跌

１１﹒１％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本地政治爭拗對市場的影響正在減退，二手睇樓量回

復平穩。惟中美領袖料於本周會面，市場觀望是次接觸為貿易戰帶來的新發展，加上６月下旬新

盤加速推售，周六開賣的兩個新盤皆銷反應，後市更有焦點新盤連環推出，對準買家形成強大的

吸引力，預料若新盤銷情持續熾熱，將帶動整體市況，加上向隅客回流，屆時二手交投將有力出

現強勢反彈。



＊中原周末成交增至９宗＊



另外，中原地產十大屋苑本周末錄得９宗成交，按周增加２宗或２８﹒６％，屬６周新高，

不過當中仍有４個屋苑錄零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月最後十天市況開始回穩，美國宣佈不

加息，對後市屬利好消息，市場預期下半年有機會減息，對買家入市信心有正面影響，加上本周

末社會運動緩和，部份客人回復睇樓活動，加上Ｇ２０峰會即將舉行，中美兩國元首將會面，中

美貿易戰問題或有曙光，對樓市屬正面消息。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（６月２２至６月２３日）十大指標屋苑累

錄７宗二手買賣個案，與上周末（６月１５至６月１６日）的７宗相同，並連續７個周末錄得單

位數成交。

