《經濟通通訊社２４日專訊》行政署公布，添馬政府總部今日重新開放，政府員工可使用東
翼二樓入口進出。
政府車輛及持有政府總部通行證的車輛可經龍和道及添華道進入政府總部西翼。（ｃｌ）（
ｚｚ）
24/06/2019 09:40
【移交逃犯】政府總部今日重開
《經濟通通訊社２４日專訊》行政署公布，添馬政府總部今日重新開放，政府員工可使用東
翼二樓入口進出。
政府車輛及持有政府總部通行證的車輛可經龍和道及添華道進入政府總部西翼。（ｃｌ）（
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